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Тюменцев приглашают на премьерный спектакль "Рыжий чулок"

17:02 09 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Театр "Ангажемент" подготовил премьеру/фото ИА "Тюменская линия"

Интерактивный спектакль для детей "Волшебный горшочек" молодежный театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) представит 10 февраля в 11 часов. Премьера спектакля "Рыжий чулок" состоится 11 февраля в 11 часов. Спектакль - это музыкальная веселая, добрая и поучительная история для всей семьи. Спектакль-квартирник, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого начнется 10 февраля в 18 часов.

Участники беседы в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) в 10 февраля в 13 часов узнают о подвиге железнодорожников и машинистов, чьи судьбы тесно переплетены с трагическими событиями Сталинграда, о масштабах и значении Сталинградской битвы. Уникальная кинохроника и документальные воспоминания очевидцев одной из поворотных битв в истории дополнят рассказ. 

На встрече клуба любителей английского языка "Brainstorm" в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, корпус 1) 10 февраля в 15 часов обсудят различные советы, которые помогут лучше организовать себя, чтобы можно было успевать больше в течение дня и не превращаться при этом с загнанную лошадь. Изучат полезную лексику, проработают несколько методик и поделятся опытом.

Праздничная программа на площадке храма преподобного Серафима Саровского (ул. Западносибирская, 6) посвящена христианскому празднику Сретения Господня. Начало 11 февраля в 10 часов 30 минут. Участники мероприятия познакомятся с его традициями, поучаствуют в народных играх, забавах.

Концерт детского образцового хорового коллектива "Сибирята", посвященный памяти основателей коллектива Владимира и Тамары Кайгородовых, начнется в детской школе искусств "Этюд" (ул. Текстильная, 21) в 12 часов, сообщает пресс-служба  департамента культуры администрации  Тюмени. 

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Теги: Ангажемент , библиотеки , культура

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