В Ялуторовске задержали мошенника с телефоном

фото ИА "Тюменская линия"

Ранее судимый, безработный 37-летний житель Ялуторовска подозревается в мошенничестве. У случайной прохожей он попросил сотовый телефон для срочного звонка, после чего скрылся с ним в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила более 4 тыс. рублей.

Подозреваемый был задержан, в содеянном раскаялся. Похищенное вернул. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.