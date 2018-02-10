Тюменцы назовут лучших производителей пельменей и вареников

Тюменцы оценят "Пельмени Тюмени". Фото ИА "Тюменская линия"

Пельмени со свининой, говядиной, птицей и дичью, вареники с творогом, вишней, а также другую сопутствующую продукцию для любителей русской кухни продемонстрировали журналистам производители Тюмени в техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса 9 февраля.

Напомним, что 17 февраля на Цветном бульваре состоится гастрономический фестиваль "Пельмени Тюмени".

Директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Ерёмина считает, что "Пельмени Тюмени" должны стать туристическим брендом города. "К тому же Тюмень остается единственным городом, который установил рекорд по поеданию пельменей. Он зарегистрирован и пока никем не побит", - отметила.

Год назад в Тюмени с успехом прошел первый фестиваль "Пельмени Тюмени", тогда горожане съели почти 2,5 тонны продукта, чем и завоевали лидерство. В 2018 году организаторы решили задать соревновательный тон производителям. Главными эстетами русского блюда станут тюменцы: они проголосуют желудком. Хотя сама Елена Ерёмина после дегустации пельменей на медиаобеде не смогла выделить лучший продукт. По ее словам, у каждого производителя есть своя изюминка.

"У кого-то интересный компонентный состав в части сочетания начинки и теста, у кого-то - более пластичное тесто, кто-то добивается интенсивной цветовой окраски оболочки, а где-то и курочка по-особенному вкусна, а пельмени из щуки просто замечательные. В варениках у кого-то есть ванильные нотки во вкусе творожной начинки, а у кого-то - вишня с вкусным киселем внутри... Самое важное, на наш взгляд, то, что не придется выбирать одного производителя, так как будет определен лучший вкус по наибольшему количеству голосов по разрядам разных начинок пельменей и вареников", - пояснила она.

﻿ Тюменцы оценят "Пельмени Тюмени". Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Депутат Тюменской городской думы Дмитрий Осипов рассказал, как однажды к нему в гости приехали друзья-иностранцы и впервые попробовали пельмени. Они были удивлены, что пельмени не распространены так же, как итальянская паста и пицца, или японские суши. На медиаобеде поклонник русской кухни обошел ряды тюменских производителей и сделал вывод, что не вкусных пельменей не бывает. "Но мне больше понравились более легкие - с капустой и с рыбой. Из того, что попробовал здесь, запомнились вареники с домашним творогом, пельмени со щукой, с говядиной и курицей", - поделился Дмитрий Осипов.

Лучшие пельмени Тюмени определят по двум категориям. Профессиональную оценку в ресторанах города дадут эксперты и на фестивале лидеров выберут горожане. Голосование тюменцев будет проходить на портале "Тюмень - наш дом" до 10 марта. Итоги огласят 15 марта.

Первый этап фестиваля "Пельмени Тюмени" стартует в ТЦ "Метро Кеш энд Керри" с 12 до 17 часов 10 февраля. Гастрономический фестиваль "Пельмени Тюмени" соберет около 15 местных производителей 17 февраля с 12 до 17 часов на Цветном бульваре.

Лина Орлова