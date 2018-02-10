"Пельмени Тюмени" поборются за голоса гурманов

"Пельмени Тюмени" поборются за голоса гурманов. Фото ИА "Тюменская линия"

Черные, красные, желтые, зеленые, с говядиной и свининой, с мясом курицы и индейки, с дичью и щучьи пельмени: таким многообразием вкусовой и визуальной палитры тюменские производители готовы удивлять и накормить горожан на ежегодном фестивале "Пельмени Тюмени", первый этап которого пройдет 10 февраля в ТЦ "Метро Кеш энд Керри" с 12 до 17 часов.

И хоть о вкусах не спорят, но тюменцам придется назвать производителя самых вкусных пельменей. Как пояснили организаторы, в 2018 году участники гастрономического фестиваля "Пельмени Тюмени" поборются за "Народный выбор". Претендентами станут 15 товаропроизводителей.

"В прошлом году участников было тоже пятнадцать. Некоторые старые участники по собственным причинам не смогли принять участие в фестивале. Но у нас прирастают новые", - заинтриговала организатор фестиваля, руководитель компании "Прайда" Лилия Малыхина.

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Дебютом отметится новоисченная тюменская компания "ТарКо-Ферма", открывшаяся в Тюмени 1 февраля. Компания намерена накормить тюменцев мантами с говядиной и свининой в пропорциях 70 к 30 процентам соответственно, пельменями с фаршем из курицы и индейки, а на медиаобеде с успехом разлетелись черные пельмени. Разноцветные пельмешки будут уплетать ребятишки, уверен директор компании "ТарКо-Ферма" Павел Клепча.

"И играть будут, и есть с удовольствием. В качестве красителей здесь: зеленые - шпинат, оранжевые - морковка, красные - свекла, черные - с чернилами каракатицы. Вообще компания магнитогорская: я был на производстве, мне она очень понравился, поэтому я решил работать в Тюмени по франшизе. На следующей неделе продукция появится на Михайловском рынке", - заверил он.

Новичок уверен в первом месте в голосовании, как и мастодонты пельменной лепки, партнеры гастрономического фестиваля компания "Три богатыря", которые работают на рынке с 1994 года. Заместитель директора Александра Камышева с гордостью говорит - это семейный бизнес, который основал отец.

"Лепить пельмени - это любовь папы с детства. У нас есть традиция: каждое воскресенье дома мы делаем пельмени с индюком. У нас есть своя ферма. Большого производства индюшек у нас нет, а вот дома мы себе делаем", - рассказала двадцативосьмилетняя преемница бизнеса.

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Свою семейную пельменную традицию припомнил и депутат гордумы Тюмени Дмитрий Осипов. Чиновник считает, что главное в пельменях - качественные ингредиенты.

"Дома в деревне делали пельмени какими-то гигантскими объемами: садились всей семьей и лепили - не на продажу, конечно, в домашних целях (Смеется.). Лучше всего лепить пельмени аккуратно и четко получалось у деда. Когда лепишь для себя - изначально любишь с любовью", - вспомнилось ему.

По рецептам бабушек авторские пельмени предложит тюменцам сеть ресторанов "Ермолаев". Его шеф-повар Сергей Бароновский рассказал, что пельмени для "Ермолаева" созданы по старинным рецептам, собранных из архивов Свердловской и Тюменской областей.

"Нам подсказали рецепты наши бабушки - все просто, пельмени из фермерских натуральных продуктов. Такие пельмешки можно отведать в заведениях "Ермолаев". А в скором будущем они появятся в магазинах города", - заверил шеф.

Авторская кухня "Ермолаева" появилась благодаря проекту "Еда" холдинга "Ассорти Ресторанс". Повара приготовили для тюменцев пельмени и вареники ручной лепки: сегодня продукция продается во всех заведениях сети. Управляющая гриль-таверной "Ермолаев" Дарья Конева рассказала, что на первом фестивале их порадовало много гостей - они интересовались продукцией и принимали участие в приготовлении блюд. В 2018 году мастера поварского дела решили повторить прошлогодний опыт и побороться за место лидера в премии. По словам Дарьи Коневой, для авторов проекта "Еда" важно показать свои таланты горожанам, ведь скоро продукция появится на торговых лавках.

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Бьется за место под солнцем еще одна пельменная: пиар-менеджер компании "Пельмени Клаб" Ольга Бояринцева как добродушная хозяйка пригласит отведать ассортимент пельменей и вареников новомодного заведения авторской кухни. Помимо горячего блюда - пельменей из мяса свинины, говядины, птицы, а также оленя, косули, дикой утки и щуки, вареников из домашнего творога, с вишней, посетителям предложат самодельное варенье из шишек и кедровых орешков, более 50 видов Иван чая, а гостей Тюмени ждет мастер-класс по лепке пельменей.

Директор департамента потребительского рынка Тюмени Елена Ерёмина считает, что фестиваль "Пельмени Тюмени" с помощью выбора народной марки поможет выделить лояльное отношение к производителям тюменской продукции.

"Все производители закупают для производства продукцию у местных производителей: и мясную продукцию, и дикорос, и вишни, и грибы. Будет приятно видеть на столах тюменцев тюменскую продукцию", - сказала она.

Напомним, Большой фестиваль "Пельмени Тюмени" соберет около 15 местных производителей 17 февраля с 12 до 17 часов на Цветном бульваре. Профессиональную оценку дадут эксперты и собственный "Народный выбор" на фестивале сделают горожане: голосование тюменцев будет проходить на портале "Тюмень - наш дом" до 10 марта. Итоги огласят 15 марта.

Лина Орлова