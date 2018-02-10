up

10.02.2018 суббота

USD 58,1718

EUR 71,3943

В Тюмени -8..-10 С 2 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Компания "Рок" Алексея Учителя вышла в лидеры российского кинопроизводства

11:47 10 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Творческо-производственное объединение "Рок" Алексея Учителя впервые с 2013 года вернулось в список топ-10 лидеров российского кинопроизводства. Перечень опубликован на сайте Фонда кино, сообщают "Известия". 

Напомним, фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" за полтора месяца проката в России и странах СНГ собрал более 543 млн рублей. 

"В список вошли 10 кинокомпаний. Вместо компании Enjoy Movies, которая на протяжении последних нескольких лет входила в данный перечень, лидером отечественного кинопроизводства стало Творческо-производственное объединение "Рок", — говорится в сообщении.

В перечень вошли "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова", "Творческо-производственное объединение "РОК"и кинокомпания "Централ Партнершип", являющаяся одним из крупнейших в России теле- и кинодистрибуторов. 

Первые три строчки в списке занимают "Арт Пикчерс Студия" ("Притяжение", "Духless", "Сталинград"), "ВБД Груп" ("Отель Элеон", "Кухня"), а также "Дирекция Кино" ("Адмирал", "Высоцкий. Спасибо, что живой)".

При составлении списка представители фонда руководствовались несколькими критериями оценки деятельности кинокомпаний за последние пять лет: продолжительность работы компании на рынке и количество выпущенных ею фильмов, количество наград кинофестивалей и кинопремий, а также посещаемость фильмов в кинотеатрах и телевизионный рейтинг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: кино , фильм , Фонд кино

Последние новости

16:47 Российские чемпионы Олимпийских игр обратились в поддержку паралимпийцев
16:24 Тюменцы рассказали о трудоустройстве особенных людей представителям Краснодарского края
15:35 Известный историк Константин Капков дал лекцию в Тюмени и Тобольске Фото
15:01 Тюменская инди-рок группа выпустила первый музыкальный альбом Фото
14:37 Тюменские колледжи приглашают на дни открытых дверей
13:21 Презентация социальной рекламы для подростков пройдет в Тюмени
13:00 Тюменские сотрудники МЧС поддержали олимпийцев в Корее Фото
12:27 Пять победителей Олимпиады-2018 выявят 10 февраля
11:47 Компания "Рок" Алексея Учителя вышла в лидеры российского кинопроизводства
11:24 Село Червишево готовится к празднованию 370-летия
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

"Руском" построит в Тюменской области комплекс по выращиванию и переработке бройлеров

Владимир Якушев поздравил авиаторов с праздником

Владимир Якушев: финалисты конкурса "Лидеры России" - настоящие патриоты

Политика

Дума Ялуторовского района выбрала нового спикера

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента

Тюменские эсеры представили манифест будущему президенту

Экономика

В Тюменской области реализуется комплексный подход к поддержке и развитию малого и среднего бизнеса

В Сладковском районе власти помогают газифицировать жилые дома

Новая гостиница откроется в Вагайском районе

Общество

Тюменцы рассказали о трудоустройстве особенных людей представителям Краснодарского края

Известный историк Константин Капков дал лекцию в Тюмени и Тобольске

Тюменская инди-рок группа выпустила первый музыкальный альбом

Спорт

Российские чемпионы Олимпийских игр обратились в поддержку паралимпийцев

Пять победителей Олимпиады-2018 выявят 10 февраля

Американец принес российский флаг на открытие Олимпийских игр 2018

Происшествия

Житель Ишима за фальшивое удостоверение отработает часы

В Тюмени ликвидировали наркопритон

В Тюмени мужчину подозревают в краже кошелька из женской сумки
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+