Компания "Рок" Алексея Учителя вышла в лидеры российского кинопроизводства

t-l.ru

Творческо-производственное объединение "Рок" Алексея Учителя впервые с 2013 года вернулось в список топ-10 лидеров российского кинопроизводства. Перечень опубликован на сайте Фонда кино, сообщают "Известия".

Напомним, фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" за полтора месяца проката в России и странах СНГ собрал более 543 млн рублей.

"В список вошли 10 кинокомпаний. Вместо компании Enjoy Movies, которая на протяжении последних нескольких лет входила в данный перечень, лидером отечественного кинопроизводства стало Творческо-производственное объединение "Рок", — говорится в сообщении.

В перечень вошли "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова", "Творческо-производственное объединение "РОК"и кинокомпания "Централ Партнершип", являющаяся одним из крупнейших в России теле- и кинодистрибуторов.

Первые три строчки в списке занимают "Арт Пикчерс Студия" ("Притяжение", "Духless", "Сталинград"), "ВБД Груп" ("Отель Элеон", "Кухня"), а также "Дирекция Кино" ("Адмирал", "Высоцкий. Спасибо, что живой)".

При составлении списка представители фонда руководствовались несколькими критериями оценки деятельности кинокомпаний за последние пять лет: продолжительность работы компании на рынке и количество выпущенных ею фильмов, количество наград кинофестивалей и кинопремий, а также посещаемость фильмов в кинотеатрах и телевизионный рейтинг.