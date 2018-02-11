На празднике в Калининграде приготовили трехметровую колбасу

kaliningrad-city24.ru

Традиционный "Праздник длинной колбасы" прошел в Калининграде.

Героем торжества стала "Русская" колбаса весом 135 кг, длиной 3 метра 10 см и обхватом 87 см. Для ее приготовления потребовалось 25 свиных и один говяжий окорок, сахар, соль, перец, шпик, мускатный орех. Готовилась колбаса двое суток, из которых 12 часов ее варили.

В прежние годы к празднику готовили разные по рецепту колбасные изделия, и с каждым разом их масса становилась все больше. В 2014 году колбаса весила 120 килограммов, на следующий год – уже 130 килограммов. В 2016 году 300-метровую вязанку из небольших колбасок к мангалу несли 14 человек. Гости могли попробовать угощение, часть колбасы традиционно передали детям из двух детских домов.

Также гости праздника могли попробовать белые мюнхенские колбаски, вайсвурст, в основе которых телятина, приготовленные по традиционным рецептам Германии; колбасу, сделанную по старинному ирландскому рецепту, привезенному переселенцами в США, в основе которой свинина с яблоком. А также кабаносси и сюрпризные колбаски "Искорка", часть ингредиентов которых держится в секрете, сообщает "РИА Новости".