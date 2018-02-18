На форуме "Я – Юнармия!" тюменцы встретятся с Никитой Михалковым

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Наставником Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" стал народный артист России, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков.

Напомним, первый Всероссийский молодежный патриотический форум пройдет 22-23 февраля в парке "Патриот" и объединит восемь тысяч лучших представителей молодежного движения из всех субъектов РФ, общественных объединений и клубов патриотической направленности.

Участие в нем примут восемь лучших юнармейцев Тюменской области, выбранные на конкурсной основе. Юнармейцы предоставили портфолио с достижениями в патриотической деятельности и военно-спортивных соревнованиях, военной подготовке и парашютном спорте, творчестве. Также юнармейцам необходимо было написать эссе на одну из предложенных тем, опубликовать его на своей странице в социальных сетях.

Задача форума – не только рассказать об основных достижениях юнармейского движения, направлениях деятельности, но и обсудить перспективы его развития, заинтересовать еще большее число детей и подростков увлекательной, многогранной жизнью "Юнармии".

В программе форума – встречи с успешными людьми и мастер-классы с олимпийскими чемпионами, деятелями культуры, учеными, космонавтами, известными журналистами и блогерами, артистами, а также погружение в виртуальную реальность, управление дронами и сборка моделей самолетов, изготовленных на 3D-принтере. Завершится форум большим праздничным концертом с участием российских звезд.