В Викуловском районе открыта экспозиция необычных войлочных изделий

Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый выставочный проект "Арт-войлок. Шерстяные истории" открыт в Викуловском народном краеведческом музее им. А. В. Давыдова.

Экспозиция представляет художественные возможности войлока как уникального материала для творчества. На выставке можно увидеть и современные авторские валенки, и живописные войлочные панно, и милые игрушки. Большинство предметов сделано вручную из шерсти с добавлением натуральных и синтетических материалов.

Как сообщает администрация Викуловского района, для юных посетителей разработана развлекательно-познавательная программа. Дети смогут сами разработать эскиз авторских валенок.