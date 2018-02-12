Воспитанники тюменской колонии познакомились с роботом Севой

Фото: УФСИН ТО

Экскурсию в Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района организовали для подростков - воспитанников колонии в рамках школы по подготовке к освобождению.

Как сообщает региональное УФСИН, ребята побывали в Центре профориентации. Там их встретил робот Сева. Ему подростки смогли задать вопросы о востребованных профессиях и получить ответы. Ребята поговорили с роботом о погоде, о последних новостях в области науки.

Кроме того, в зале имитационных тренажеров воспитанники познакомились с новостями в мире робототехники, увидели робота фрезерного станка, робота-манипулятора, робота имитатора линии, а также смогли попробовать себя в управлении зерноуборочным комбайном, мостовым краном, КамАЗом, экскаватором и другой современной техникой.