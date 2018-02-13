Музейный комплекс имени Словцова открывает цикл экскурсий по понедельникам

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова открывает цикл экскурсий по понедельникам. Фото ИА "Тюменская линия"

Первую экскурсию цикла "Тысяча шагов в историю" посвятят Дню защитника Отечества в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 12 февраля в 17 часов.

Она познакомит посетителей с коллекциями "Оружие", "Вооружение", "Нумизматика", "Археология". После экскурсии пройдет лекция "Мужские божества в мифологии обских угров" на базе коллекции "Археология".

Экскурсия "Тысяча шагов в историю" по фондохранилищу проводится с 12 февраля ежемесячно с 17 до 18 часов каждый второй понедельник месяца. Каждый раз маршруты экскурсии будут разными, сообщает пресс-служба Тюменского музейно-просветительского объединения. С 18 часов до 19 часов на базе хранилищ фондовых коллекций будет работать лекторий. Хранители коллекций расскажут о раритетах, истории предметов, о работе хранителя и собирателя, о музейных экспедициях.