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Более десяти миллионов мальков выпустили в реки Югры специалисты "Транснефть-Сибири"

17:37 12 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Комплекс мероприятий в области экологической безопасности реализовало АО "Транснефть-Сибирь" в 2017 году, который был объявлен в России и в организациях системы ПАО "Транснефть" Годом экологии.

Как сообщает пресс-служба компании, для восполнения водных биоресурсов в минувшем году в реки Обь-Иртышского бассейна было выпущено более 10 млн штук молоди чира, сига-пыжьяна и пеляди. Представители государственных природоохранных органов, присутствовавшие при выпуске, признали удовлетворительным уровень организации и проведения учета, а также состояние мальков. Восполнение биологических ресурсов при проведении плановых ремонтных работ, реконструкции нефтепроводов в местах пересечения с водными преградами является неотъемлемой частью экологической политики АО "Транснефть–Сибирь".

В ходе рекультивации земель, нарушенных в результате выполнения работ в рамках комплексной программы технического перевооружения и капитального ремонта, высажено 68 тыс. 830 сосен, высеяно 5073,33 кг травянистых растений.

В 2017 году продолжилось оснащение производственных объектов акционерного общества специальной техникой и материалами, применяемых при ликвидации последствий аварийных разливов нефти. В том числе были приобретены 1600 м.п. боновых заграждений, 105 емкостей временного хранения нефти, две установки для сжигания отходов.

Также в рамках реализации программы технического перевооружения и капитального ремонта было осуществлено строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Южный Балык" и нефтеперекачивающей станции (НПС) "Юган".

Для проведения исследований в 2017 году было взято на анализ 15 тыс. 772 пробы объектов окружающей среды (питьевая и сточная вода, почва, воздух). Основной объем исследований – по 12 тыс. 933  пробам – выполнен силами экоаналитических лабораторий акционерного общества, остальные пробы передавались на исследование в сторонние и государственные аналитические лаборатории. Превышения установленных нормативов допустимых сбросов не зафиксировано. Эколого-аналитический контроль окружающей среды на объектах предприятия производился в соответствии с утвержденными планами.

Экологическая безопасность и рациональное природопользование – одно из приоритетных направлений деятельности АО "Транснефть-Сибирь". Успешная реализация программ Системы экологического менеджмента (СЭМ) ежегодно подтверждается инспекционным аудитом. В 2017 году действующий сертификат СЭМ был проверен и признан соответствующим. Экспертами российского отделения по сертификации систем управления "DQS " было отмечено, что система менеджмента АО "Транснефть-Сибирь" результативна, выполняет все действующие требования в данной области, а также находится в процессе постоянного улучшения. В апреле 2018 года состоится инспекционный аудит СЭМ АО "Транснефть-Сибирь".

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Теги: Транснефть-Сибирь , экология

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