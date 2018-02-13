Главным следователем Голышмановского района назначен тюменец

Фото: СКР

Мурат Ахметов назначен руководителем Голышмановского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, Мурат Ахметов - выпускник Тюменского госуниверситета. На службу принят в 2011 году в должности следователя следственного отдела по Ленинскому административному округу в Тюмени.

В 2014 году он назначен на должность заместителя руководителя этого отдела, в 2016 году – на должность заместителя руководителя следственного отдела по Калининскому административному округу.

Имеет поощрения по службе от руководителя регионального следственного управления, а также председателя следственного комитета РФ.