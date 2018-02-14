Избирательные участки Сладковского района проверили на безопасность

Сотрудники МЧС обследовали избирательные участки Сладковского района/фото МЧС по Тюменской области

14 избирательных участков откроются в Сладковском районе 18 марта в день проведения выборов президента Российской Федерации.

Сотрудники МЧС, полиции провели обследование помещений, где будет проходит голосование, на соблюдение норм противопожарной безопасности. Главная цель таких обследований - обеспечение безопасности избирателей и членов комиссии.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области, при обследованиях избирательных участков особое внимание сотрудники пожарного надзора обращают на состояние систем автоматической пожарной сигнализации, источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, электроснабжения и электрооборудования, путей эвакуации и наличие первичных средств пожаротушения.

Кроме этого представители МЧС проводят разъяснительную работу о соблюдении на объекте проведения выборов требований пожарной безопасности, организуют с членами комиссии практические тренировки по эвакуации людей на случай возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации.