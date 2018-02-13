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В России в два-три раза подорожала незаконная добыча лосей, кабанов, косуль и других животных

15:46 13 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
zapoved.ru

Минприроды России внесло существенные изменения в методику начисления вреда, причиненного охотничьим ресурсам браконьерами. С 12 февраля 2018 года, как сообщает пресс-служба ведомства, таксы для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, увеличиваются в несколько раз.

Так, например, соболь, по словам директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды России Андрея Филатова, "подорожал" для браконьеров втрое – с 5 до 15 тыс. рублей.

"Во всем мире незаконная добыча животных влечет за собой возмещение ущерба", - пояснил он.

Штраф за незаконно добытого лося удвоится - с 40 до 80 тыс. рублей рублей за особь, за медведя – с 30 до 60 тыс. Такса для исчисления вреда в результате незаконной добычи ондатры возросла в пять раз – со 100 до 500 рублей.

"За незаконный отстрел животного вне сезона охоты, на особо охраняемых природных территориях наказание браконьерам будет еще жестче – сумма исчисления вреда будет умножаться на семь, - подчеркнул Андрей Филатов. - То есть за убитого лося вместо 80 тысяч рублей придется заплатить государству 560 тысяч".

Такие нововведения, по оценке специалистов управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области, весьма актуальны.

В 2017 году в регионе было незаконно добыто 201 охотничье животное: 117 косуль, 33 оленя, 28 кабанов, 1 заяц-беляк, 1 утка, 1 орлан-белохвост, занесенный в Красную книгу РФ. Материальный ущерб, причиненный браконьерами, оценивается на сумму более 4 млн рублей. У браконьеров изымали орудия незаконной охоты – всего 137 предметов (ружья, капканы, ловчие петли). Такие данные на привел начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области Василий Щепелин.

По словам Василия Щепелина, в течение 2017 года сотрудники областного Госохотуправления возбудили 1 тыс. 196 дел об административных правонарушениях, в результате чего к административной ответственности привлекли 1 тыс. 177 человек, которым назначили наказание в виде штрафов на сумму 1 млн 190 тыс. 300 рублей.

Борис Олейник

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Теги: Андрей Филатов , браконьерство , Василий Щепелин , Минприроды , штрафы

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