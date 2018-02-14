Ученые: из-за глобального потепления молний станет меньше

Молний станет меньше/фото Метеовести

Молнии в будущем будут ударять реже по всему миру, к началу нынешнего столетия их станет на 15% меньше среднего числа вспышек молнии во всем мире, если глобальные температуры будут находиться в верхнем диапазоне прогнозов, утверждают ученые из университета Эдинбургской школы геофизических исследований.

Уменьшение частоты ударов молнии может повлиять на частоту пожаров, особенно в тропических регионах. Это также может снизить уровень ударов молнии в инфраструктуру и повлиять на то, как парниковые газы в атмосфере способствуют изменению климата. Климатологи использовали недавно разработанный метод расчета вероятной частоты вспышек молнии от грозовых облаков. В отличие от традиционных расчетов молниевых вспышек в глобальном масштабе, основанных на высоте облаков, их подход учитывает движение мелких частиц льда, которые формируются и движутся внутри облаков. Электрические заряды накапливаются в этих ледяных частицах, а в капельках холодной воды и мягком граде образуются внутри облаков. Они разряжаются во время штормов, вызывая вспышки молнии и гром. По подсчетам, каждый год на Земле происходит 1,4 млрд молний.

Последние результаты, свидетельствующие о повышении к 2100 году средних мировых температур на 5°, показывают, что молниевые вспышки менее вероятны в будущем в отличие от предыдущих исследований, сообщает ИА "Метеовести".