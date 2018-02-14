Валентинов день: влюбленных приглашают на урок аргентинского танго

Как отпраздновать Валентинов день, подскажет подборка ИА "Тюменская линия". Фото с сайта www.amic.ru

Необычный или классический романтический вечер предлагают провести тюменским парочкам учреждения культуры Тюмени в День всех влюбленных.

14 февраля влюбленные празднуют День Святого Валентина. Если вы еще не запланировали особый вечер, информационное агентство "Тюменская линия" поможет с выбором, представив свою подборку необычных и классических мероприятий в День всех влюбленных в областной столице.

Необычно

Автобусную экскурсию "Love. Life. Tyumen" устроят экскурсоводы тюменского музейно-просветительского объединения. Путешественникам предлагают взглянуть на жизнь вечерней Тюмени с необычного ракурса, побывать в самых романтичных его местах, узнать об удивительных судьбах тюменцев, живших много десятилетий назад и тайнах любви и коварства, связанных с историей города. Полуторачасовая экскурсия стартует в 19 часов, отправление от музея "Городская дума".

Музейный комплекс им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) приглашает на свидание в музее. Для влюбленных представят литературно-музыкальную постановку "Любовь глазами детей". Вход свободный, начало в 16 часов.

Тайм-кафе "Пятый угол" (ул. Республики, 5а) проведет открытый урок по аргентинскому танго. Самый страстный танец начнут разучивать в 19 часов. Организаторы рекомендуют взять с собой сменную обувь, девушкам – туфли на каблучке.

Каток "Звездный полюс" в День всех влюбленных объединяет сердца и билеты: действует акция для парочек - два билета по цене одного.

Классика

Билеты на места для поцелуев в День всех влюбленных надо покупать заранее. Во многих кинотеатрах Тюмени по средам идет акция "День кино", и билеты можно приобрести с существенной скидкой. Влюбленных порадует две романтичные мелодрамы: заключительный фильм американской трилогии "Пятьдесят оттенков свободы" и российская премьера "Лед".

Музыку кино подарит слушателям Тюменский филармонический оркестр. Артисты сыграют концерт "Романс о влюбленных. Музыка советского кино". Концерт объединит сразу несколько поколений в один музыкальный киновернисаж. Слушатели насладятся мелодиями из кинофильмов "Дети капитана Гранта", "Весна", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гардемарины, вперед!", "Мой ласковый и нежный зверь", "Служебный роман", "Цыган", "Чародеи" и "Формула любви".

Спектакль "С любимыми не расставайтесь" покажут гостям актеры тюменского драматического театра. А "Ангажемент" подарит своим посетителям спектакль-квартирник: в непринужденной обстановке артисты исполнят песни и стихи Владимира Высоцкого.

Лина Орлова