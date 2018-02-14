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Проект "Медистрана" от ОНФ познакомит школьников с печатной журналистикой

20:29 13 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Четвертый модуль регионального образовательного проекта "Медиастрана", посвященный печатной журналистике, стартует в Тюмени 16 февраля. Участников ждет экскурсия в областной Дом журналистов и мастер-классы от преподавателей института журналистики Тюменского госунивреситета и опытных журналистов.

В проекте принимают участие более 250 школьников из городов и районов Тюменской области. Ребят ждут практикумы и тренинги по развитию креативного мышления, написанию журналистских текстов, верстке газетной полосы и многое другое.

Напомним, что в рамках проекта уже прошли модули "Видео", "Интернет" и "Радио". Ребята познакомились с практикующими журналистами, телеведущими и блогерами, научились создавать спецпроекты для СМИ, монтировать видеоролики, и планировать программы для радиоэфира.

"Среди главных целей проекта – повышение информированности школьного сообщества по различным актуальным вопросам и обучение школьников правильной работе с информацией: фильтрации источников, информационной безопасности. На занятиях учащиеся получат практические навыки, которые позволят им участвовать в создании и развитии школьных медийных ресурсов. Итоговым мероприятием проекта "Медиастрана" станет фестиваль школьных СМИ региона, который запланирован на весну 2018 года", – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

Реализацию тюменских проектов, направленных на развитие образования, привлечение детей к творчеству и спорту, активно поддерживает Центральный штаб ОНФ. Организаторами проекта являются департамент образования и науки Тюменской области, Тюменский областной государственный институт развития регионального образования, Общероссийский народный фронт (ОНФ), Тюменский государственный университет. Участие в проекте бесплатное.

"Важно показать детям весь спектр возможностей, в котором они могут развиваться и проявлять себя. Такие проекты несут комплексный характер, они позволяют расширить кругозор, научиться новым полезным навыкам, а кому-то даже определиться в выборе будущей профессии", - отметила представитель Центрального штаба ОНФ Светлана Галактионова.

Всего проект "Медиастрана" включает в себя пять образовательных модулей по интернет-, радио- теле- и печатной журналистике, а также по связям с общественностью. Он стартовал в ноябре 2017 года и завершится областным фестивалем школьных СМИ в апреле 2018 года. Наиболее успешные резиденты "Медиастраны" получат приглашения на стажировки в пресс-службы госструктур, путевки на летние многопрофильные смены и приятные бонусы от партнеров.

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Теги: Александр Пересторонин , журналистика , образование , ОНФ , СМИ , школьники

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