Тюменская мастерица народных промыслов стала победителем конкурса "Славим человека труда"

Людмила Шатохина победила в конкурсе "Славим человека труда!"/фото ИА "Север-пресс"

Людмила Шатохина из Тюмени получила звание лучшей по изготовлению традиционной куклы на конкурсе профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в номинации "Народные художественные промыслы". Итоги конкурса озвучили 14 февраля.

На втором месте в этой же номинации Рахиля Касьянова из Челябинской области. Диплом третьей степени вручили Татьяне Богачевой из Нового Уренгоя. Победители и призеры получили по 70, 50 и 30 тыс. рублей. За право называться лучшим мастером по изготовлению традиционной куклы, художественной обработке дерева и кости боролись 33 человека из всех регионов УФО. Им предстояло за четыре часа сшить традиционную куклу любой национальности, изготовить тарелку из дерева и вырезать рукоятку для ножа. Жюри оценивало не только художественную и эстетическую стороны работ, но и владение автором традиций технологии изготовления и работы с материалом.

Лучшим мастером по дереву стал Сергей Лукьянченко из Нягани. Второе и третье места заняли Юрий Деняев и Сергей Федоров из Челябинска. Лучшим изделием из кости признали работу Михаила Турушева из Ханты-Мансийска. Вторым стал Семен Севли из Салехарда. Третье место - у Анатолия Пельментникова из Ханты-Мансийска, сообщает ИА "Север-пресс".