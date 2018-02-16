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Вопросы качества транспортных услуг обсудят по горячей линии

20:12 15 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Горячая линия, посвященная транспортным услугам, будет работать в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области и Центре гигиены и эпидемиологии в Тюменской области с 15 по 16 февраля. 

Получить консультации в управлении можно по номерам телефонов 20-86-66, 20-22-89, 20-31-11, в консультационном центре на базе Центра гигиены и эпидемиологии 68-48-94.

Часы работы горячей линии управления: понедельник - четверг с 9 до 18 часов; пятница: 9 - 16 часов 45 минут; перерыв: 13 – 13 часов 45 минут. Часы работы горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии: понедельник - четверг: 8 - 17 часов; пятница: 8-14 часов 30 минут; перерыв: 12 – 12 часов 30 минут.

Для жителей муниципальных районов области будут работать горячие линии в территориальных отделах Управления: в Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах – (3456) 69-67-86. В  Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах – (34551) 6-03-47; 6-03-50. В Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах – 8(34542) 9-03-46, 9-03-48 (г. Заводоуковск), 8(34535) 2-01-70 (г. Ялуторовск). 

Территориальный отдел в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах – 8(3454) 62-52-82; в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах – (34553) 4-20-16;

Часы работы горячих линий в территориальных отделах: понедельник - четверг: 8 - 17 часов; пятница: 8 - 15 часов 45 минут; перерыв: 12– 12 часов 45 минут, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области.  

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Теги: горячая линия , Роспотребнадзор

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