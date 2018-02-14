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Тюменские врачи регулярно повышают квалификацию

15:54 14 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото областной больницы №4 Ишима

Боле 5,6 тыс. врачей работают в настоящее время в медицинских учреждениях Тюменской области. Показатель обеспеченности населения участковыми терапевтами, педиатрами и узкими специалистами увеличился в 2017 году на 6,3% и составил 23,5 на 10 тыс. населения.

Как сообщила в рамках пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, особое внимание в регионе уделяется не только количеству, но и качеству подготовки медицинских работников. Ежегодно более 6 тыс. медиков, в том числе 3 тыс. врачей, проходят обучение по разным аспектам практической деятельности.  

По гастроэнтерологии, кардиологии, онкологии и пульмонологии учатся врачи-терапевты, главных медицинских сестер тестируют по вопросам этики, деонтологии и конфликтологии, а фельдшеров ФАПов - по вопросам экстренной медицинской помощи. Акушерок смотровых кабинетов тестируют по вопросам раннего выявления онкологических заболеваний.

"Стажируем наших специалистов и за границей, и в лучших российских клиниках, потому что это приоритет и он останется на 2018 год. Обучаются не только врачи, но и средний медперсонал. Разработан план мероприятий, которые позволяют совместно с медицинским университетом непрерывно повышать уровень подготовки кадров. Считаем непрерывное образование важным, ведь врач - это та профессия, где нужно учиться ежеминутно и ежедневно", - рассказала Инна Куликова.

В Тюменскую область для обмена опытом также регулярно приезжают специалисты международного уровня из России и других стран. А в рамках семинаров и практикумом врачи разбирают тяжелые, смертельные случаи заболеваний, проводят работу над ошибками.  

Любовь Голышева

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Теги: врачи , здравоохранение , Инна Куликова , образование

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