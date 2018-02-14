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Тюменская область лидирует по вводу жилья в УФО

16:49 14 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
www.minstroyrf.ru

Максимальное значение ввода жилья в расчете на 1 тыс. человек зафиксировано в Тюменской области по итогам 2017 года среди регионов Уральского федерального округа. Этот показатель равен 968,3 кв. м общей площади. Об этом сообщает управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

В Тюменской области без автономных округов объемы производства молока и яиц на душу населения в хозяйствах всех категорий выше, чем в остальных регионах Уральского федерального округа - 355,9 кг и 1038,8 штук соответственно. Наибольший объем производства мяса на душу населения наблюдался в Челябинской области (154,9 кг).

Темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения в январе-ноябре 2017 года, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, в Тюменской области без автономных округов (100,7%) превысил значения показателей в других регионах округа.

Самый высокий уровень среднедушевых денежных доходов наблюдался на Ямале в январе-ноябре 2017 года (56,4 тыс. рублей), там же зафиксировано наибольшее значение номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника (88,7 тыс. рублей) и реальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника (104,2%).

Наименьшее значение индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги в декабре 2017 года к декабрю 2016 года (101,5%) отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе.

На потребительском рынке наиболее высокая величина оборота розничной торговли на душу населения за январь-декабрь 2017 года сложилась в Свердловской области (249,0 тыс. рублей), объема платных услуг, оборота общественного питания на душу населения за январь-декабрь 2017 года – в Ямало-Ненецком автономном округе (81,5 тыс. рублей и 23,6 тыс. рублей) соответственно.

Ранжирование регионов Уральского федерального округа по основным социально-экономическим показателям за январь-декабрь 2017 года показало, что наиболее высокий индекс промышленного производства (109,1 %) сложился в Ямало-Ненецком автономном округе.

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Теги: промпроизводство , строительство , Тюменьстат

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