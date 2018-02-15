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Диспансеризация помогла выявить почти двадцать семь тысяч заболеваний в 2017 году

18:05 14 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Диспансеризация населения, фото tobmed.ru

Более 235,5 тыс. жителей Тюменской области прошли первый и второй этапы диспансеризации в 2017 году. Это составило 99,6% от планового показателя.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

В ходе осмотров у пациентов впервые были выявлены 26,7 тыс. заболеваний. В их числе 3 тыс. 850 случаев болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, 158 случаев ишемической болезни сердца, 564 случая сахарного диабета, 119 случаев глаукомы, 974 случая новообразований, из них злокачественных - 943.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Профилактическая работа очень важна, нужно убеждать людей в том, что нужно регулярно проходить обследования. Сегодня почти все онкологические заболевания лечатся, главное выявить их на той стадии, на которой это лечение возможно. То же самое касается болезней системы кровообращения, где также важна профилактика", - отметила Инна Куликова.

Она также рассказала о лекарственном обеспечении в Тюменской области. В 2017 году сумма, выделенная на льготные лекарства, была на 5% больше, чем в 2016 году и составила почти 1,6 млрд рублей. Сюда вошли средства как федерального, так и регионального бюджетов.

Любовь Голышева

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Теги: диспансеризация , Инна Куликова

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