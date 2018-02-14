Тюменские депутаты предлагают увеличить время обеда школьников

Фото - ИА "Тюменская линия"

Школьное питание в Тюмени уходит от фастфуда. Однако по наблюдениям некоторых депутатов, время, отведенное на обед в соответствии с нормативами, возвращает детей к режиму быстрого питания. Этот вопрос обсудили депутаты на заседании комиссии по бюджету, налогам и финансам Тюменской городской думы.

Как сообщил глава городского департамента образования Вячеслав Воронцов, в 2017 году на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях были предусмотрены денежные средства в размере 312 млн 473 тыс. рублей.

"В этом учебном году все школы зашли на электронную систему платежей и сейчас работа идет в обычном режиме, - отметила депутат Екатерина Вешкурцева.- Вопросов уже практически не возникает. Также важно, что функция классного руководителя сегодня заключается только в том, чтобы отметить присутствующих детей, в соответствии с чем, идет заказ на меню в школьные пищеблоки, а дети пришли на обед и получили полноценное вкусное питание".

Тем не менее, депутат Алексей Чирков обратил внимание на то, что время на обед, отведенное по нормативам, недостаточно. "Все мы родители и прекрасно понимаем, как важно, чтобы наши дети были здоровыми, - заметил Чирков. - Но на примере своих детей я вижу, что время на обед в школьной столовой – 10 минут. Возможно, так построен школьный процесс. Но я прошу вас обратить внимание на то, что тратится столько сил на составление сбалансированного, качественного меню, но при этом дети вынуждены буквально на ходу закидывать в себя еду и бежать дальше".

Глава городского департамента образования поправил депутата, указав на то, что время обеда составляет 15 минут, а в начальных классах – 20. "Всем школам было рекомендовано построить гибкий график с подачей двойных звонков, один короткий для тех ребят, которые идут после этого урока на обед, а второй – на перемену. Если бы во всех школах у нас была первая смена, мы могли бы продлить перемену", - рассказал Вячеслав Воронцов.

По словам Екатерины Вешкурцевой, вопрос организации и качества питания в школах и дошкольных учреждениях находится на постоянном контроле городской администрации и надзорных органов, прежде всего, Роспотребнадзора.

Николай Ступников