Тюменские школы закрываются на карантин

фото ИА "Тюменская линия"

Карантин объявил во всех школах Тюмени с 16 по 22 февраля включительно городской департамент образования. Такая мера введена для предупреждения распространения ОРВИ и гриппа в Тюмени.

Как сообщили в департаменте, на время карантина также приостановят занятия по дополнительному образованию обучающихся, спортивные и культурно-массовые мероприятия.