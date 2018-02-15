Зарубежные ученые расскажут о метафизике путешествий и квантовой информатике

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Спикерами шестого открытого семинара в Школе перспективных исследований ТюмГУ (SAS) станут Джакомо Андреолетти (Ph.D. философии и гуманитарным наукам, Государственный университет Милана, Италия) и Фабио Грациозо (Ph.D. по физике твердого тела и квантовой оптике, Оксфордский университет, Великобритания). Встреча с ними начнется в Школе перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 Марта 2/1) 16 февраля в 19 часов.

Джакомо Андреолетти выступит с лекцией "Метафизика путешествий во времени". Исследователь представит общий обзор основных тем, которые присутствуют в новейшей истории философской дискуссии о временных путешествиях. Размышляя об этом, он затронет и другие вопросы, такие, как идентичность с течением времени, свободная воля, причинность, природа прошлого и будущего и многие другие.

Исследовательским опытом в теоретической и экспериментальной квантовой информатике поделится Фабио Грациозо. Спикер опишет проекты по данной тематике, в которых участвовал, и даст общее введение в предмет. Вход свободный. Семинары проводятся на английском языке без перевода, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.