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Областной фестиваль ГТО среди взрослых стартует в легкоатлетическом манеже

17:49 15 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени пройдет областной фестиваль ГТО/фото ЦСП72

Областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди взрослого населения, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. пройдет в легкоатлетическом манеже с 16 по 18 февраля. 

В нем примут участие представители всех муниципальный образований области – около 200 участников, 26 команд в возрасте от 30 до 49 лет. Участники будут выполнять нормативы в рамках своей ступени: VII ступень – 30-34 и 35-39 лет, VIII ступень – 40-44 года и 45-49 лет.

В программе соревнований: стрельба из пневматической винтовки, прыжок в длину с места, бег на короткие и длиннее дистанции, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, а также бег на лыжах.

Торжественное открытие фестиваля состоится 17 февраля в 10 часов в легкоатлетическом манеже. Ожидается, что в церемонии открытия примут участие главный специалист отдела спортивных программ управления по физической культуре и спорту департамента по спорту Тюменской области Надежда Бекишева; директор Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области Елена  Брохес и сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного фронта в Тюменской области Александр  Пересторонин.

Церемония закрытия пройдет 18 февраля в Центре зимних видов спорта ТюмГУ (ул. Баранаульская, 41) после выполнения нормативов по лыжным гонкам. Планируется, что поздравить участников фестиваля приедут заслуженный мастер спорта России по биатлону, бронзовый призер Олимпийских зимних игр в Сочи Евгений Гараничев и участник зимних Олимпийских игр в Нагано, чемпион Европы по биатлону, многократный чемпион России Павел Вавилов, сообщает пресс-служба ЦСП72. 

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Теги: ГТО , Евгений Гараничев , легкоатлетический манеж , фестиваль

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