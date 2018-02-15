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Четыреста ямальских семей получат выплаты для переезда в Тюмень

17:27 15 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Четыреста ямальских семей получат выплаты для переезда в Тюмень/Фото Фото phototyumen.ru

Ямальцы, решившие поменять место жительства на более благоприятную по климату Тюменскую область, получат социальные выплаты на приобретение жилья в Тюмени и населенных пунктах юга области, сообщается на официальном сайте органов власти Ямала.  

Переселение финансируется из средств программы "Сотрудничество". Из бюджетов Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа планируется выделить 1 млрд рублей. В рамках суммы господдержку получат 400 ямальских семей.

Специалисты окружного департамента строительства и жилищной политики рассматривают учетные дела граждан-получателей. Выдача социальных выплат начнется в первом квартале 2018 года.

Специалисты напоминают, что право на получение социальных выплат для приобретения жилья имеют граждане, постоянно проживающие на Ямале. Участники программы не должны иметь жилья в других регионах РФ, не получать господдержку на приобретение (строительство) жилого помещения либо готовое жилое помещение за счет бюджетных средств либо средств организаций. Также условием участия в программе является передача жилого помещения, находящегося в собственности, органам местного самоуправления, либо расторжение договора социального найма. Такая мера установлена положением о реализации мероприятий программы, утверждённым постановлением правительства ЯНАО от 27 июня 2011 года №437-П.

Приобретение жилого помещения возможно путем заключения договора купли-продажи, договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома или договора уступки участником долевого строительства прав требований по договору.

Размер социальных выплат рассчитывается исходя из состава семьи, средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на территории Тюменской области, стажа работы в районах Крайнего Севера.

Напомним, мероприятия программы "Сотрудничество" осуществляются с 2005 года. Объем финансирования с 2005 по 2017 годы составил 1,8 млрд рублей. В пределах этой суммы социальные выплаты получили более 1 тыс. семей. На 1 января 2018 года в окружном списке граждан, имеющих право на получение социальных выплат в рамках программы, состоит почти 23,5 тыс. семей.  

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Теги: переселение , Тюменская область , Ямал

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