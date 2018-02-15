В регионе закрыли сайт по серому обналичиванию материнского капитала

Фото ИА "Тюменская линия"

Доступ к ресурсу с серыми схемами обналичивания материнского капитала ограничен по заявлению ишимской прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в ходе проверки выявлен интернет-ресурс, на котором рассказывалось о серых схемах обналичивания средств материнского капитала. Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании информации, размещенной на интернет-ресурсе, запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. В настоящее время противоправная информация удалена с ресурса.