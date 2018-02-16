Большая семья священника обретет свой дом в Сладково

Семья Квашиных получил дом в Сладково/фото ТРО партии "Единая Россия"

Семья Квашниных — родители и пять дочерей – станут тринадцатыми участниками проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи" партии "Единая Россия". Их кандидатуру утвердил накануне политсовет Сладковского местного отделения партии.

Строительство дома для Квашниных начнется в марте, сообщил глава района, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Александр Иванов. Земельный участок выбран рядом со строящимся храмом, к нему подведены все необходимые инженерные коммуникации, летом оборудуют и подъездные пути. Глава семьи Леонид — священник, служит иереем в приходе во имя Спаса Всемилостивого в Сладково. Его жена Наталья занимается домом и детьми, самой младшей из дочерей пока нет и четырех месяцев.

"У нас никогда не было своего жилья, мы и сейчас снимаем квартиру. Несколько лет даже ютились в Тюремном замке Тобольского кремля — в одной комнате впятером, тогда уже родились три дочки. Постоянно жили на чемоданах — только обустроимся, как нас переводят в другой приход", — рассказала Наталья.

Квашнины признаются, что мечтают осесть на одном месте. Наталья собирается разбить сад у нового дома, а девочки уговаривают папу подарить им собаку. Старшая София учится в четвертом классе и во всем помогает маме, присматривает за сестрами, особенно за младшими Пелагеей и Евой. По признанию родителей, девочка музыкальна и очень жалеет, что из-за переезда пришлось оставить музыкальную школу. Ксения — самая спокойная в семье, любит петь и мечтает стать балериной. А вот пятилетняя Варвара, по словам мамы, главная хулиганка и озорница, увлекается лего и конструированием. Семье священнослужителя в Сладково рады.

По словам благочинного Центрального округа Ишимской епархии, протоиерея Александра Чурсина, это единственный район в регионе, где священник был приезжим — из Казанки: "Теперь люди смогут прийти к батюшке и в храм, и домой, чтобы поговорить и посоветоваться". Наталью, имеющую высшее педагогическое образование, в районе тоже очень ждут на работу.

В 2018 году определены семьи для строительства не только в Сладковском, но также в Исетском и Абатском районах. Также есть планы на Юргинский, Казанский, Ялуторовский и Уватский районы, уточнил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов. Всего за время проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи", стартовавшего в июне 2015 года по инициативе главы региона Владимира Якушева, построены индивидуальные жилые дома уже в девяти районах области, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".