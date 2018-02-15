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Тюменские предприятия, участвующие в выездных ярмарках, получают господдержку

16:10 15 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото "Тюмень - наш дом"

Тюменские товаропроизводители продолжат традицию выездных ярмарок в Югру и на Ямал в 2018 году. 

В последние два года все активнее участвуют в северных ярмарках личные подсобные хозяйства. Они представляют на них мясо птицы (куры, гуси, утки, индейка), свинину, говядину и мед. Кроме того, продукцию малых форм хозяйствования КФХ и ЛПХ граждан закупают кооперативы и реализуют в широком ассортименте на ярмарках. Это говядина, свинина, конина, баранина, птица, дикоросы.

Правительство Тюменской области оказывает государственную поддержку предприятиям-участникам выездных ярмарочных мероприятий. Из средств областного бюджета им возмещают часть затрат по доставке сельскохозяйственной и продовольственной продукции для участия в выставках-ярмарках из расчета 13 рублей за 1 км фактического расстояния до городов автономных округов и обратно. Эта государственная поддержка сохранится и в текущем году.

"В региональные программы развития личных подсобных хозяйств и малых форм хозяйствования вкладываются значительные средства. Мы не ставим перед собой задачу получить от них большой прирост объемов производства сельхозпродукции. Наша главная цель - рабочие места и занятость жителей сельской местности. Кроме того, для региона по-прежнему остаются важнейшими задачами обеспечение продовольственной безопасности, импортозамещение, расширение рынков сбыта сельхозпродукции, в том числе поставки качественных продуктов питания в Югру и на Ямал", - прокомментировал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Напомним, в 2017 году 359 тюменских предприятий представили продукцию жителям Ямала и Югры на ярмарках. В городах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в прошлом году состоялось 35 выездных ярмарок тюменских товаропроизводителей.

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Теги: Владимир Якушев , Покупаем тюменское , продовольственная ярмарка , товаропроизводители , Югра , Ямал

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