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Депутаты призвали бороться с анонимными жалобами на нарушения земельного законодательства

18:19 15 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
duma.tyumen-city.ru

В 81 случае из 173 проверки, проведенные городским департаментом земельных отношений по обращениям граждан, выявили нарушения законодательства. Об этом на заседании комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской думы рассказал директор ведомства Дмитрий Иванов.

Такие показатели некоторые депутаты, выслушав доклад Дмитрия Иванова, сочли не внушающими оптимизма. Так, депутат Алексей Чирков заметил: "Получается, что более половины ваших проверок – пустые. Есть такое явление, как потребительский экстремизм. В данном случае мы не имеем ли дело с чем-то подобным? Необходимо, как мне кажется, выяснять, кто и зачем пишет друг на друга анонимки. Иначе получается, что вы работаете впустую".

Директор департамента земельных отношений заверил депутата, что ведомство обязано отрабатывать все поступающие заявления, а не выяснять, с какой целью их пишут. По его словам, в результате рассмотрения материалов вынесено 41 постановление об административном наказании. 15 из них вынесено по статье 8.8 КоАПП РФ, то есть использование земельных участков не по целевому назначению, 26 – по ст. 7.1 - самовольное занятие земельного участка. В отношении десяти нарушителей областной Росреестр ведет работу по привлечению их к ответственности.

Дмитрий Иванов пояснил также, что горожане считают нужным обратиться к департамент, если подозревают кого-то в нарушении. "Здесь необходима разъяснительная работа, в том числе, и с вашей стороны, чтобы люди знали, где есть нарушение закона, а где его нет", - сказал Иванов.

Также глава ведомства отметил, что в наступившем году работа в этом направлении продолжится, запланировано 180 проверок соблюдения земельного законодательства.

Николай Ступников

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Теги: гордума , депутаты , земельное законодательство , проверки

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