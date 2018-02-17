Тюменцы примут участие в чемпионате по становой тяге и народному жиму

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Открытый Чемпионат России по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму WPC/AWPC пройдет с 9 по 11 марта 2018 года в Челябинске.

Тюменскую область представят четыре участника: Юлия Татьянина, Александр Стариков, Игорь Горшков и Владимир Вринчан.

Организации пауэрлифтинга также планирует провести по тем же дисциплинам Открытый Чемпионат Тюменской области с 5 по 6 мая этого года в Ноябрьске.

Подать заявку на участие в соревнованиях, ознакомиться с расписанием и получить более подробную информацию о предстоящих мероприятиях можно на официальных сайтах, пишет "Тюменская область сегодня".