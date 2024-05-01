В школах Тюменской области прошли антитеррористические учения

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Антитеррористические учения прошли в учреждениях образования и детского отдыха в Тюменской области 20 мая.

Сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии совместно с МЧС России и учащимися, работниками образовательных организаций, сотрудниками охраны на практике отработали действия при террористической угрозе.

Также была проверена работоспособность систем оповещения на объектах. Все задачи учений выполнены в полном объеме, сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.