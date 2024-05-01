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В школах Тюменской области прошли антитеррористические учения

Общество, 20:19 20 мая 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Антитеррористические учения прошли в учреждениях образования и детского отдыха в Тюменской области 20 мая.

Сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии совместно с МЧС России и учащимися, работниками образовательных организаций, сотрудниками охраны на практике отработали действия при террористической угрозе.

Также была проверена работоспособность систем оповещения на объектах. Все задачи учений выполнены в полном объеме, сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

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# антитеррористические учения

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