Речные прогулки увеличат время пребывания туристов в Тобольске

| автор фото Анна Борисова | автор фото Анна Борисова

Речные прогулки, которые запустили в Тобольске, увеличат время пребывания туристов в городе, позволят отдыхающим посмотреть на него с другой стороны. Так считает директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Он подчеркнул, что основная задача заключалась в том, чтобы сделать сервис не для туристов, а для местных жителей. “Хотим, чтобы этот формат отдыха стал прекрасной семейной традицией, а туристы подтянутся. Здесь мы не переживаем”, – сказал Дмитрий Пухов.

Первый заместитель мэра Тобольска Яна Зубова также отметила, что, запуская данный проект, прежде всего думали о жителях города. По ее словам, воспоминания об этой замечательной традиции живы в памяти многих тоболяков.

"Я помню свое детство. Тогда речной трамвайчик был средством передвижения. Мы пользовались им постоянно для того, что попасть из Тобольска в аэропорт или наоборот. Думаю, мы подарим многим тоболякам замечательные эмоции. То, что интересно жителям города, обычно интересно туристам. Мы приезжаем в другие города, спрашиваем, что у них есть интересного. Уверены, тоболяки обязательно посоветуют речные прогулки", – поделилась Яна Зубова.

Кроме того, многих гостей может впечатлить, что Тобольск расположен на двух реках разного цвета – Иртыш и Тобол. Сибирские города начинались с рек, именно речным путем передвигались первопроходцы, вся территория Сибири была открыта речным путем. Участники прогулок по Иртышу могут увидеть ландшафт, город совершенно иначе выглядит с реки.

Речные прогулки не будут существовать исключительно сами по себе. В планах – запуск экскурсии "По следам тобольского купечества", добавил директор департамента по культуре и туризму Тобольска Денис Зенин. Ее организуют вместе с предпринимателем, владелицей мануфактуры шоколада Дарьей Егоровой.

"Экскурсия начинается от главных ворот Базарной площади, проходит по улице Мира. Выход – на пристань. Во время этой экскурсии гости узнают много интересного о Нижнем посаде города. Думаю, это будет достойный Тобольска туристический продукт", – сказал Дмитрий Зенин.

| автор фото Анна Борисова | автор фото Анна Борисова

Чтобы направление с речными прогулками масштабировалось, необходимо работать над прибрежной инфраструктурой. В мастер-плане туристического каркаса Тобольска предусмотрено обустройство городской набережной. Директор департамента экономики администрации города Зухра Исимбаева акцентирует внимание на том, что набережная будет не просто местом для променадов. Это инвестиционный кейс, предполагающий инфраструктуру для обслуживания маломерных судов, причалы и пристани, якорный объект общественного питания, канатную дорогу, которая свяжет Нижний и Верхний посады. Набережная станет территорией для развития микробизнеса.

"В следующем сезоне доведем до ума дебаркадер в соответствии с разработанным дизайн-проектом в купеческом стиле. Это будет не просто место для причала, в то же время это площадка для развития бизнеса. Появятся комфортабельный зал ожидания, кассы, точка общественного питания, уборная. Развиваемся планомерно", – рассказала Зухра Исимбаева.

Проект речных прогулок достаточно финансово емкий. В реализации участвуют компания "СИБУР", администрация Тобольска в рамках программы "Тобольск настоящий”. Это весомая и серьезная поддержка, отмечает заместитель директора "Тюменской судоходной компании" Ольга Лузина.

20 мая речные прогулки презентовали представителям СМИ и туроператорам.

Отметим, за 2023 год Тобольск посетили около 350 тыс. туристов плюс примерно 800 тыс. экскурсантов, которые приехали на один день, чтобы быстро ознакомиться с главными достопримечательностями города.

Инна Пахомова