Игрушки из фетра учились делать дети участников СВО из Тюмени

| Фото: ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" | Фото: ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"

Мастер-класс по изготовлению игрушек из фетра провели тюменские активисты "Молодой гвардии Единой России" для детей участников СВО. Обучение прошло в Штабе общественной поддержки. Юные ученики узнали, как пользоваться иголкой, делать заготовки и своими руками воплощать свои фантазии в виде уникальных игрушек, сообщает пресс-служба организации.

"Изначально проект "Наша опора" задумывался как цикл мероприятий протяженностью два месяца, но из-за большого отклика желающих как участвовать, так и становиться партнерами проекта, было решено сделать его регулярным. Возможность свободного диалога на общие темы и просто дружеского общения помогают женам отвлечься от переживаний и найти себе новое хобби. Именно для этого и был создан проект", — сказала руководитель проекта "Наша опора" Ангелина Лупушор.