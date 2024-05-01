Здоровье юных спортсменов экспеты обсудят в Тюмени

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Совершенствование спортивной подготовки юных спортсменов и сохранение здоровья сердечно-сосудистой системы детей, с раннего возраста испытывающих серьезные физические нагрузки, обсудят в Тюмени.

Совещание, посвящённое открытию очередного этапа межведомственного экспериментального проекта "Здоровое сердце спортсмена" пройдёт 21 мая в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В нём примут участие руководители органов управления физической культурой и спортом города и Тюменского района, государственных и муниципальных спортучреждений области, учёные ТюмГУ и ТюмГМУ, тренеры сборных.

Отметим, что оценка функционального состояния юных спортсменов проводится в Тюмени с 2019 года по инициативе городского департамента по спорту и молодёжной политике во взаимодействии с учёными Тюменского государственного университета.

В 2023 году в рамках межведомственного соглашения проведено 166 обследований, в которых приняли участие 93 спортсмена, обучающихся в физкультурно-спортивных организациях области, участников спортивных сборных команд региона.