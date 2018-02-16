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Студенческие поисковые отряды собрались на всероссийский слет

16:20 16 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы областного поискового центра в социальной сети

Третий Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов "Судьба солдата"  стартовал в Самаре 15 февраля.  В течение двух дней более 150 молодых поисковиков и командиров студенческих отрядов из 80 вузов и ссузов будут обсуждать актуальные вопросы организации деятельности поисковых отрядов при образовательных организациях.

"Сегодня благодаря поисковикам родные павших солдат могут почтить память и достойно похоронить близких, отдавших жизнь за независимость Родины. Это человеческий нравственный долг, который мы обязаны выплатить во имя наших предшественников. Спасибо вам, что тяжелым трудом восстанавливаете события Великой Отечественной войны, ухаживаете за воинскими мемориалами и захоронениями, заботитесь о том, чтобы не прерывалась связь времен, а молодежь уважала и знала историю России", - рассказала министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева.

Торжественное открытие III Всероссийского слета прошло в интерактивном парке "Россия – моя история". В этот день в парке открылась мультимедийная выставка "Имена из солдатских медальонов", первыми посетителями которой стали участники слета. Экспозиция рассказывает об участниках Великой Отечественной войны, пропавших без вести на полях сражений, чьи судьбы были восстановлены активистами "Поискового движения России". В программе второго дня слета, который пройдет в Самарском национальном исследовательском университете им. Академика С. П. Королева, - презентация деятельности студенческих поисковых отрядов и панельная дискуссия, посвященная проекту "Поискового движения России" "Судьба солдата". В формате круглых столов командиры и бойцы поисковых отрядов обсудят систему взаимодействия студенческих поисковых отрядов России, создание методических и медиаматериалов, работу в интернет-пространстве.

Добавим, мероприятие проводится в рамках реализации гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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Теги: Ольга Васильева , поисковики , слет

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