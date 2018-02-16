Чемпионат Тюменской области "Что? Где? Когда?" переносится из-за карантина

Игра "Что?Где?Когда?" перенесена из-за карантина/фото ДТиС "Пионер"

Школьный чемпионат Тюменской области по игре "Что? Где? Когда?" отменен из-за карантина. Он был запланирован на 18 февраля. Новая дата пока не определена.

Как сообщил руководитель проекта Олег Войкин, ориентировочно турнир состоится до начала апреля, чтобы он смог получить статус отборочного на школьный чемпионат России по "Что? Где? Когда?". Для участия в чемпионате ожидалось около 50 команд со всей Тюменской области, заявки на участие успели подать более 40 команд. Это учащиеся общеобразовательных учреждений, а также не имеющие законченного среднего (полного) образования учащиеся 1-2 курса профессиональных образовательных организаций Тюмени и Тюменской области.

Напомним, по распоряжению директора департамента образования администрации Тюмени, с 16 по 22 февраля на карантин закрыты общеобразовательные учреждения города, отменены групповые занятия по дополнительному образованию, культурно-массовые и спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер".