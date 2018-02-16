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Анатолий Вассерман подарил книгу тюменке, ответившей на его вопрос

15:36 16 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - ИА "Тюменская линия"

Три команды молодых тюменцев со значительным отрывом победил известный интеллектуал Анатолий Вассерман, отвечая на вопросы из нового раздела в приложении "Открой свою Тюмень".

Новый раздел касается истории России в XXI веке и включает вопросы о космосе, армии, об открытиях российских ученых, достижениях в сфере экологии, строительстве Крымского моста, объектов Олимпиады и многом другом. 

С момента запуска в октябре 2017 года приложение "Открой свою Тюмень" установили более 6 тыс. человек. В общей сложности они сыграли более 600 тыс. раз. В Тюмени четыре раза проходили генерационные сессии, на которых историки, краеведы, журналисты, активные горожане и лучшие игроки обсуждали новые возможные приложения. Там же было прозвучало пожелание – ввести раздел не только о регионе, но и о важных эпохах в жизни страны, которое встретило поддержку со стороны участников.

Чтобы посостязаться с тюменскими студентами и школьниками, знаменитый интеллектуал Анатолий Вассерман вышел на связь с Тюменью по скайпу в мультицентре "Моя территория". Против публициста и политического консультанта выступили три команды: "Вечный парламент", "2+4" и "Не столица деревень". Участники игры ответили на 27 вопросов викторины на темы, касающиеся успехов России в освоении космоса, спорте, развитии туризма и других. Анатолий Вассерман ошибся лишь трижды.

Как победителю викторины, разработчики приложения "Открой свою Тюмень" отправят Анатолию Вассерману призы с символикой Тюмени и Тюменской области. В свою очередь Вассерман задал молодым тюменцам авторский вопрос. Анатолий Александрович спросил, для чего в салонах советских трамваев до конца 50-х годов возле входа на высоте немногим более метра располагалась горизональная линия.  Ответить на это смогла тюменка Ирина, получившая приз – книгу Анатолия Вассермана с автографом автора.

Николай Ступников

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Теги: Анатолий Вассерман , викторина , Моя территория

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