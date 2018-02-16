Ишимские школы закроются на карантин

Ишимские школы закроются на карантин/Фото www.phototyumen.ru

На карантин закрываются школы Ишима с 19 по 22 февраля, сообщает пресс-служба главы г. Ишима.

Как сообщила директор департамента по социальным вопросам Надежда Сабаева, на протяжении текущей недели эпидемиологическая ситуация по простудным заболеваниям в городе усугубилась, дети стали болеть чаще. Согласно требованиям Роспоребнадзора, если порог заболевших учеников в классе превышает 20%, то класс закрывается на карантин.

"Вводить карантинные меры в общеобразовательных учреждениях мы начали с 13 февраля. На утро 16 февраля на карантин закрыто 49 классов, в которых заболели 349 детей. В связи с этим комиссия приняла решение о введении карантина во всех ишимских школах с 19 по 22 февраля", - сказала Надежда Сабаева.

Детские сады и учреждения допобразования продолжат работать в штатном режиме. Ситуация с простудными заболеваниями среди школьников отслеживается ежедневно. Если потребуется продлить карантинные мероприятия и после 22 февраля, об этом дополнительно сообщат на сайтах общеобразовательных учреждений и в средствах массовой информации города.