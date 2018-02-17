Тюменские студотряды сыграют в игру "Лучшие люди страны"

Фото из официальной группы Тюменского областного студенческого отряда в соцсети "ВКонтакте"

Бойцы и ветераны тюменского студенческого отрядного движения сыграют в игру "Лучшие люди страны", которая состоится в рамках торжественного празднования Дня российских студотрядов в ДК "Нефтяник" 17 февраля. Начало - в 15 часов.

В рамках мероприятия также состоится награждение лучших представителей движения, подведение итогов проектов, спевка, лотерея и викторина. На творческой ниве посоревнуются в знании о российских студотрядах 15 сборных команд.

В течение недели на базах образовательных организаций города и региона проходили встречи, где представители областного штаба отрядов рассказывали молодежи об истории движения, корпоративной культуре, условиях вступления в ряды, а также о возможностях трудоустройства. В ведущих вузах региона состоялись акции, презентации, интеллектуальные игры, встречи поколений и праздничные концерты.

История движения студотрядов в Тюменской области берет начало в 1965 году, когда со всей страны для освоения нефтегазовых месторождений съехались более 1 тыс. 500 студентов. А вот первый студенческий отряд официально был организован через год, в 1966 году. Сейчас региональное отрядное движение насчитывает более 2 тыс. бойцов. Лето студенты проводят на важнейших стройках страны, работают в детских лагерях и объезжают Россию в составе бригад проводников.

Добавим, движение студенческих отрядов по всей стране насчитывает более 270 тысяч бойцов.