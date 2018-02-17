Российский космонавт показал фото высыхающего моря с земной орбиты

Фото: anton_astrey / instagram

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в Instagram снимок Аральского моря с земной орбиты.

Казахстанский Арал по традиции называют морем из-за его размеров, однако на самом деле оно является соленым озером. Во второй половине XX века Аральское море начало резко уменьшаться в размере.

Шкаплеров выразил сожаление, что уровень водоема стал катастрофически низким, несмотря на то, что до 60-х годов прошлого века Арал считался четвертым по величине озером, сообщает РИА "Новости".