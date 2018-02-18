Disney снимет продолжение "Последнего богатыря"

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Работу над продолжением сказки "Последний богатырь" — лидера проката 2017 года — начали компании Disney в России и Yellow, Black and White, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Disney.

"Для нас успех фильма "Последний богатырь" стал большой радостью! Нашу сказку посмотрели почти 7,8 миллиона человек, и нам особенно приятно, что люди приходили в кино всей семьей… Для нас большая честь и радость объявить о начале подготовительных работ по продолжению столь полюбившейся зрителям истории", — цитирует пресс-служба генерального директора компании Disney в России Марину Жигалову-Озкан.

Над сценарием продолжения "Последнего богатыря" работает авторская группа первого фильма под руководством Виталия Шляппо.