up

17.02.2018 суббота

USD 56,3554

EUR 70,6471

В Тюмени -4..-6 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

На Цветном бульваре тюменцы угощаются пельменями

14:58 17 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - ИА "Тюменская линия"

Второй гастрономический фестиваль "Пельмени Тюмени" завершился праздником на Цветном бульваре. Горожан и гостей областного центра ждала не только дегустация традиционных сибирских пельменей и вареников, но и игры со сказочными героями, а также веселые конкурсы с вкусными призами.

"Рекорд по количеству съеденных пельменей, установленный тюменцами в прошлом году и зарегистрированный в Книге рекордов России, до сих пор не побит, - напомнила гостям фестиваля директор городского департамента потребительского рынка Елена Еремина, - Но в этот раз мы не будем стремиться его превзойти, а выберем народную марку".

Пельмени и вареники тюменских производителей из фарша свинины с говядиной, щуки и курицы, вареники с начинкой из капусты, вишни, творога и картофеля с грибами были представлены на суд гостей. Проголосовать за лучшие можно было на самом празднике на сервисе "Я решаю!" до 10 марта. Итоги голосования огласят 15 марта.

Напомним, первый фестиваль "Пельмени Тюмени" прошел в минувшем году. Установленный на нем рекорд по поеданию пельменей -2 тыс. 581 кг 351 гр - вошел в Книгу рекордов России. С тех пор рекорд Тюмени еще не побили.

Весь день на Цветном бульваре будут работать интерактивные площадки с играми, соревнованиями, песнями и плясками. Организаторы обещают, что для каждого найдется развлечение по душе. А в поддержку российских олимпийцев на фестивале подают сбитень "Без мельдония", напиток из клюквы "За Гараничева", напиток из шиповника "За Шипулина", пельмени "Троеборье", кофе "Бобслей" и многое другое.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: гастрономический фестиваль , фестиваль пельменей , Цветной бульвар

Последние новости

17:41 Тюмень станет центром особенных футбольных баталий
17:24 Школьник Семен Селезнев - лучший экскурсовод Тобольска
17:07 Тюменские активисты ОНФ, общественники и журналисты соревновались в стрельбе
16:31 Тюменских инвалидов по зрению учат обращаться с сенсорной техникой
16:04 Российкие лыжницы завоевали бронзу на Олимпиаде
15:46 Тюменцам предлагают обсудить спектакли МТЦ "Космос"
15:15 Александр Пересторонин: быть готовым к труду и обороне нужно всегда
14:58 На Цветном бульваре тюменцы угощаются пельменями Фото
14:47 В Ишиме началась работа по кронированию деревьев
14:35 В Пхенчхане образовалась гигантская пробка
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев: привлечение инвесторов — сложная, кропотливая работа, а не красивые слова

Губернатор Тюменской области поздравил Дениса Спицова с бронзовой медалью

Владимир Якушев: студенческие отряды участвуют в реализации важных для страны проектов

Политика

Тюменским лицеистам рассказали о подготовке выборов президента РФ

Налогоплательщики Тюменской области стали дисциплинированнее

Сергей Корепанов: льготы для северян необходимо сохранить

Экономика

Банк России выпустил монету "На страже Отечества"

Банк "Открытие" досрочно возвращает средства ЦБ

Экспорт Тюменской области вырос почти в полтора раза

Общество

Школьник Семен Селезнев - лучший экскурсовод Тобольска

Тюменские активисты ОНФ, общественники и журналисты соревновались в стрельбе

Тюменских инвалидов по зрению учат обращаться с сенсорной техникой

Спорт

Тюмень станет центром особенных футбольных баталий

Российкие лыжницы завоевали бронзу на Олимпиаде

Александр Пересторонин: быть готовым к труду и обороне нужно всегда

Происшествия

Жителя соседнего государства подозревают в разбойном нападении

В Тюмени руководитель компании задолжал работникам более миллиона рублей

Житель Ялуторовска украл у молодой девушки ноутбук
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+