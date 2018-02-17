На Цветном бульваре тюменцы угощаются пельменями

Фото - ИА "Тюменская линия"

Второй гастрономический фестиваль "Пельмени Тюмени" завершился праздником на Цветном бульваре. Горожан и гостей областного центра ждала не только дегустация традиционных сибирских пельменей и вареников, но и игры со сказочными героями, а также веселые конкурсы с вкусными призами.

"Рекорд по количеству съеденных пельменей, установленный тюменцами в прошлом году и зарегистрированный в Книге рекордов России, до сих пор не побит, - напомнила гостям фестиваля директор городского департамента потребительского рынка Елена Еремина, - Но в этот раз мы не будем стремиться его превзойти, а выберем народную марку".

Пельмени и вареники тюменских производителей из фарша свинины с говядиной, щуки и курицы, вареники с начинкой из капусты, вишни, творога и картофеля с грибами были представлены на суд гостей. Проголосовать за лучшие можно было на самом празднике на сервисе "Я решаю!" до 10 марта. Итоги голосования огласят 15 марта.

Напомним, первый фестиваль "Пельмени Тюмени" прошел в минувшем году. Установленный на нем рекорд по поеданию пельменей -2 тыс. 581 кг 351 гр - вошел в Книгу рекордов России. С тех пор рекорд Тюмени еще не побили.

Весь день на Цветном бульваре будут работать интерактивные площадки с играми, соревнованиями, песнями и плясками. Организаторы обещают, что для каждого найдется развлечение по душе. А в поддержку российских олимпийцев на фестивале подают сбитень "Без мельдония", напиток из клюквы "За Гараничева", напиток из шиповника "За Шипулина", пельмени "Троеборье", кофе "Бобслей" и многое другое.

Николай Ступников