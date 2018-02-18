В Тюменском районе полицейские изъяли спайс у местного жителя

Фото прокуратуры Тюменской области

Тюменские полицейские задержали на одной из улиц деревни Патрушево местного жителя 1995 года рождения. В ходе личного досмотра стражи порядка обнаружили у молодого человека два свертка с порошком, который изъяли и отправили на экспертизу.

Результаты исследования показали, что вещество является синтетическим наркотиком - более 0,72 граммов "спайса" и более 0,35 граммов "соли".

Молодого человека доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Свою вину задержанный полностью признал, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".