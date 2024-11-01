  • 28 ноября 202428.11.2024четверг
  • USD108,0104
    EUR113,0947
  • В Тюмени -9..-11 С 2 м/с ветер южный

Тюменских школьников посвятили в будущие инженеры

Общество, 10:13 28 ноября 2024

Из аккаунта Дмитрия Антипова во Вконтакте | Фото: Из аккаунта Дмитрия Антипова во Вконтакте

Торжественное посвящение девятиклассников в учащиеся инженерных классов состоялось в школе № 56 в Тюмени.

Ребята дали клятву инженера и получили значки, подтверждающие их стремление к знаниям, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Так застройщики региона применяют подходы ранней профориентации на практике. Со значимым событием ребят школы № 56 поздравил главный инженер АО "ТДСК" Дмитрий Антипов и рассказал, что в рамках договора о сотрудничестве компания планирует проведение экскурсий для школьников на производственные и строительные площадки, тематических встреч и открытых уроков.

"Ежегодно более 300 человек посещает в рамках экскурсий промышленную базу и строительные объекты предприятия, более 200 человек проходят производственную практику. Каждое лето 15 участников "Отрядов мэра" и шесть детей работников АО "ТДСК" в возрасте до 18 лет выполняют работы по озеленению территорий производственной базы", - поделился Дмитрий Антипов в своих соцсетях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# профориентация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:24 28.11.2024Международная конференция им. Менделеева собрала в Тюмени студентов из пяти стран
10:13 28.11.2024Тюменских школьников посвятили в будущие инженеры
09:51 28.11.2024Более 300 дизайнеров соберет новогодний Igolkamarket в Тюмени
09:39 28.11.2024На фестиваль "Золото Сибири" в Ялуторовске приедут более 300 танцоров старшего поколения