Тюменских школьников посвятили в будущие инженеры

| Фото: Из аккаунта Дмитрия Антипова во Вконтакте | Фото: Из аккаунта Дмитрия Антипова во Вконтакте

Торжественное посвящение девятиклассников в учащиеся инженерных классов состоялось в школе № 56 в Тюмени.

Ребята дали клятву инженера и получили значки, подтверждающие их стремление к знаниям, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Так застройщики региона применяют подходы ранней профориентации на практике. Со значимым событием ребят школы № 56 поздравил главный инженер АО "ТДСК" Дмитрий Антипов и рассказал, что в рамках договора о сотрудничестве компания планирует проведение экскурсий для школьников на производственные и строительные площадки, тематических встреч и открытых уроков.

"Ежегодно более 300 человек посещает в рамках экскурсий промышленную базу и строительные объекты предприятия, более 200 человек проходят производственную практику. Каждое лето 15 участников "Отрядов мэра" и шесть детей работников АО "ТДСК" в возрасте до 18 лет выполняют работы по озеленению территорий производственной базы", - поделился Дмитрий Антипов в своих соцсетях.