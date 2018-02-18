Юные тюменцы научились мастерить кукол своими руками

Фото пресс-службы музея

Мастерская масленицы, лоскутных одеял и мини-валенок работала в тюменском музейном комплексе им. И.Я. Словцова 17 февраля.

Творческие ремесленники провели мастер-классы и научили детей вязать кукол и плести им косы. Мастера рассказали ребятам, что куколка не простая, а "Масленица", и хранить ее надо целый год.

Присоединились к творческому приключению и взрослые. Для них интересным показалось смастерить пару валенок собственными руками, сообщили в пресс-службе тюменского музейного комплекса им. И.Я. Словцова.

Фото пресс-службы музея