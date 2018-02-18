Тюменское отделение Союза Театральных Деятелей РФ празднует юбилей

t-l.ru

Тюменскому отделению Союза театральных деятелей России в январе исполнилось 70 лет. Главные праздничные события запланированы на весну. 23 апреля в рамках юбилейных мероприятий пройдет конкурс актерской песни. Об этом рассказал председатель отделения Владимир Орел.

"Я недавно был в Иркутске. Именно там почерпнул идею проведения в юбилей конкурса актерской песни. Раньше мы обходились своими силами, но в этом году решили пригласить к себе председателей отделений Союза театральных деятелей из Иркутска, Нижнего Новгорода, Томска, Омска и других городов. Немного волнуюсь, с каким уровнем на конкурс приедут актеры, но думаю, что все пройдет хорошо", - говорит народный артист России Владимир Орел.

Со сцены прозвучит поздравление председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, а тюменские актеры получат награды, сообщает "Вслух.ru".

Соб. инф.