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Впервые в мире: семья из шести медведей проводит третью зиму вместе

19:10 19 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото нацпарка "Земля леопарда"

Не описанный наукой случай отмечен в национальном парке "Земля леопарда". Рекордный выводок сразу из пяти бурых медвежат, зафиксированный весной 2017 года, не только уцелел в полном составе, но и третий год живет вместе с матерью, несмотря на предположение ученых о скором распаде многодетной семьи. 

Мировой науке известны лишь единичные случаи появления настолько большого выводка, а для Приморского края эта находка стала первой в истории наблюдений.

Новые снимки показывают прогулку по заповедному лесу шестерых больших медведей. Хотя упитанные медвежата еще не сравнялись размерами с матерью, за последний год они значительно выросли и прибавили в весе. По оценкам специалистов, в такой форме они уже могли бы начать самостоятельную жизнь, однако дружная семья до сих пор держится вместе. Мишки продолжают расти под присмотром матери.

"Получив данные с фотоловушек, мы действительно были поражены, – отметил научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Глеб Седаш. – Обнаружение медведицы сразу с пятью медвежатами – уже само по себе большое событие. Но нам посчастливилось уже второй раз запечатлеть удивительный случай выживаемости медвежат. По нашим данным, эта находка уникальна не только для России, но и для всего мира. Я предполагаю, что сохранить большой выводок медведица смогла в том числе благодаря относительно хорошему урожаю желудя в прошлом году". 

Уссурийская тайга прокормила многодетное семейство, а мудрая и заботливая мать-героиня помогла каждому из детенышей успешно пережить один из самых сложных и опасных периодов, который приходится на первые годы медвежьей жизни.  Специалисты предполагают, что за это время медведи научились всему необходимому для самостоятельной жизни, и для группы эта зимовка станет последней. Вероятно, этой весной выводок распадется, и мишки, окрепшие и полные сил, один за другим наконец-то отделятся от матери.

Интересно, что в 2017  году после "фотосессии" на "Земле леопарда" медвежье семейство также отметилось в соседнем Китае, в трех километрах от государственной границы. Но путешественники явно не изменили родине и остались по-настоящему русскими медведями, сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда". 

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Теги: окружающий мир

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