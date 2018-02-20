Российские нейрохирурги прошли мастер-класс по микрососудистому анастомозу на базе ФЦН

Международный образовательный курс по реваскуляризации головного мозга прошел 15-16 февраля на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Под руководством главного врача центра, профессора Альберта Суфианова, а также приглашенных экспертов Кимуры Хидехито из Японии и Мартина Самеша из Чехии, участники прослушали лекции и отработали технологии наложения микрососудистых анастомозов на практике во время мастер-классов.

Организаторами образовательного курса выступили РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области" и кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

"Программа мастер-класса была насыщенной, думаю, что участники узнали много нового. Нам было важно не только передать теоретические знания, но и проработать практический аспект. Мартин Самеш и Кимура Хидехито представляют разные школы микрососудистой техники, было интересно посмотреть, как они работают и чем отличаются. Я благодарен гостям за то, что они откликнулись и приняли участие в нашем образовательном курсе", - отметил Альберт Суфианов.

Обучение участников выстроено по ступенчатому принципу: от теории на лекциях специалисты переходили к практике на мастер-классах, сначала отрабатывая техники наложения швов на протезах, затем на препаратах в виде куриных бедер и крыльев. Также курс включал живую хирургию. Ход настоящих операций на пациентах транслировали на экране в конференц-зале.

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Врач-нейрохирург, доцент кафедры нейрохирургии медицинской аспирантуры университета г. Кобе (Япония) Кимура Хидехито посетил ФЦН в Тюмени четвертый раз. Он признался, что ему импонирует личность Альберта Суфианова, известного во всем мире нейрохирурга, и он всегда готов помочь в проведении совместных мероприятий.

"Бывать здесь – большая радость. Кроме того, мы легко находим язык с русскими врачами, которые приезжают на обучение, они прекрасные студенты", - отметил Кимура Хидехито.

Руководитель отделения нейрохирургии госпиталя Масарик (Чехия), профессор Мартин Самеш рад возможности поделиться чешским опытом по лечению ишемии и считает одной из самых важных тем, освещенных на курсе, COSS-исследования.

"Мне было интересно обменяться опытом с российскими и японскими специалистами. Мы оказываем взаимное влияние на развитие нейрохирургии в целом. ФЦН в Тюмени я посещаю во второй раз и вижу прогресс, в том числе в оснащении лаборатории. Хорошо, что каждый микроскоп подсоединен к монитору и у всех обучающихся есть возможность посмотреть, что происходит во время операции", - рассказал Мартин Самеш.

Работа в лаборатории особенно впечатлила самих участников, которые приехали на образовательный курс в Тюмень из Москвы, Уфы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Краснодарского края и других регионов.

"Наложение микроанастомозов – одна из сложнейших тем в нейрохирургии. Я пока не владею этой техникой, только учусь, и мне кажется, что необходимо тысячи раз отработать швы на тренажерах, чтобы суметь применить это в операционной. Здесь теория сочетается с практикой, причем мастер-классы максимально приближены к реальной хирургии", - поделился впечатлениями врач-нейрохирург городской клинической больницы №21 города Уфы Дмитрий Синило.

Врач-нейрохирург областной нижегородской больницы им.Н.А. Семашко Иван Козин добавил, что его в целом впечатлила организация работы Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. И из числа других учреждений, на базе которых организуются курсы для нейрохирургов, он выбрал именно ФЦН Тюмени, потому что только здесь участникам предоставляют возможность отработать практические навыки на мастер-классах.